فرنسا.. اعتقال 5 أشخاص بتهمة التخطيط لهجمات إر.هابية

2023-12-23 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس الجمعة 5 أشخاص بتهمة التحضير لهجمات إرهابية في ثلاث بلديات بمقاطعة ميرث إي موسيل الفرنسية.

وذكرت صحيفة L’Est Républicain أن “مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس حشد طواقم الخدمات الخاصة وقاد عملية تكتيكية للقبض على المشتبه بهم، وتمكنوا صباح الجمعة من اعتقال 5 أشخاص في وقت واحد في بلديات نانسي وتول وفاندوفر ليه نانسي”.

ووفقا للصحيفة يجري حاليا تحقيق أولي فيما اسمته “مؤامرة لإعداد جريمة أو أكثر تسبب أذى جسديا”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون بين عناصر من مختلف وحدات الشرطة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وهي: الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب (SDAT)، والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) ومجموعة الدعم العملياتي (GAO) التابعة لها.

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