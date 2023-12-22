سناء عكرود: “مباقيش تحطو تصويرتي أنا و طليقي”

2023-12-22 / 11:54
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود رسالة مباشرة لجمهورها تناشدهم من خلالها بعدم نشر صورها رفقة طليقها الفنان محمد مروازي.

وقالت عكرود عبر مقطع فيديو قامت بنشره بقناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب:” الله يرحم الوالدين مباقيش شي حد يحط تصويرتنا انا و الطليق ديالي و اقحامنا فمشهد واحد على أننا مزوجين”.

وواصلت قائلة:”انا سمحت ف المستحقات ديالي و مخديتش الصداق ديالي فاش تزوجت،و عمري هضرت على الأمور المادية لأنني معنديش اهتمام بهاد الطقوس المادية لاتمام الزواج و مكنامش بها، ولكن أجزم على أن الزواج هو ميثاق سخاء مبني على الصدق و الرحمة والأمان”.

وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير تفاعلت مع فيديو الفنانة المغربية حيث تم تداوله على نطاق واسع.

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تعليق واحد

  1. انت متزوجة وتعاشرين زوجك وتحلمين وتشتهي رجلا اخر في الفونطازم ديالك. انت ترغبين في رجل اخر وما تزالين في عصمة الاول. القصة فيها ان وكان ولكن وليس… احشومة هادشي.. ما تيديروش بنات الاصل

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