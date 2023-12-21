أرملة خاشقجي تحصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة

2023-12-21 / 22:48
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هبة بريس _ وكالات

حصلت أرملة الصحافي السعودي جمال خاشقجي على حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الخميس.

وقالت الصحيفة، التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، إن حنان العتر قالت بعد قراءة الرسالة التي أبلغتها بالقرار: “لم أصدق ذلك حقا.. قلت هل هذا حقيقي؟”.

وأضافت العتر أن القرار “يظهر أن هناك ضحية واحدة لا تزال على قيد الحياة” في إشارة إلى زوجها الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

الصحيفة ذكرت أن القرار، الذي صدر هذا الشهر، يؤكد ما ذهبت إليه العتر بأن حياتها ستكون في خطر إذا عادت إلى موطنها مصر أو الإمارات، حيث عاشت لمدة 26 عاما حتى مقتل خاشقجي.

وتعقيبا على القرار قال النائب الديموقراطي عن ولاية فرجينيا دون باير في بيان إن “حنان خاشقجي لديها أوضح حالة يمكن تخيلها للجوء السياسي، وأنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدتها في الحصول على هذه الحماية”.

وفي طلب اللجوء الذي قدمته، قالت العتر للسلطات الأميركية إن مصر احتجزت عائلتها وأساءت معاملتهم وصادرت جوازات سفرهم بسبب علاقتها بخاشقجي

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