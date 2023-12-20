إيمان بطمة تشوق جمهورها لجديدها الفني

2023-12-20 / 21:13
0
القسم الفني: هبة بريس

روجت الفنانة المغربية إيمان بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، لجديدها الفني الذي يحمل عنوان “سالو دموعي”.

ونشرت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة، مجموعة من الصور التي توثق كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة، مرفوقة بتعليق جاء فيه :”سالو دموعي اليوم الأول”.

وجدير بالذكر أن إيمان بطمة لجأت مؤخرا إلى عالم اليوتيوب، حيث أضحت تتقاسم مع متابعيها العديد من اللحظات رفقة أسرتها الصغيرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تحديات تيك توك “أنا سمكة أنا مقلاة ” تثير سخط المغاربة

تحديات تيك توك “أنا سمكة أنا مقلاة ” تثير…

2023-12-20 / 16:47
Photo of وجدة .. جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة تعرض فيلم ” مطلقات الدارالبيضاء”

وجدة .. جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة تعرض فيلم ”…

2023-12-20 / 16:21
Photo of “اتباع المرأة دين زوجها احترام له”..وائل جسار يعلن اعتناق زوجته الدين الإسلامي

“اتباع المرأة دين زوجها احترام له”..وائل جسار يعلن اعتناق…

2023-12-20 / 15:59
Photo of “أهدته لوالديها الراحلين”..مهرجان زاكورة يكرم فرح الفاسي

“أهدته لوالديها الراحلين”..مهرجان زاكورة يكرم فرح الفاسي

2023-12-20 / 13:46
Photo of حالتها الصحية في تدهور مستمر.. سيلين ديون تفقد القدرة على التحكم بعضلاتها

حالتها الصحية في تدهور مستمر.. سيلين ديون تفقد القدرة…

2023-12-20 / 12:13
Photo of في خطوة مفاجئة.. سيلينا غوميز تعلن ارتباطها بصديق جاستن بيبر

في خطوة مفاجئة.. سيلينا غوميز تعلن ارتباطها بصديق جاستن…

2023-12-19 / 16:15
Photo of تكبره ب 8 سنوات.. ما حقيقة علاقة زياش بمغنية تركية؟

تكبره ب 8 سنوات.. ما حقيقة علاقة زياش بمغنية…

2023-12-19 / 15:36
Photo of نانسي عجرم تعتذر عن حفلها في السعودية بسبب وفاة أمير الكويت

نانسي عجرم تعتذر عن حفلها في السعودية بسبب وفاة…

2023-12-19 / 13:48
Photo of بسمة بوسيل تشتكي من 2023 وتصفها بأكثر سنة أتعبتها نفسيا

بسمة بوسيل تشتكي من 2023 وتصفها بأكثر سنة أتعبتها…

2023-12-19 / 13:46
Photo of موازاة و ذكرى رحيل محمد البسطاوي..هكذا تفاعلت أسرته مع هذا الحدث الأليم

موازاة و ذكرى رحيل محمد البسطاوي..هكذا تفاعلت أسرته مع…

2023-12-19 / 13:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق