إيمان بطمة تشوق جمهورها لجديدها الفني

القسم الفني: هبة بريس

روجت الفنانة المغربية إيمان بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، لجديدها الفني الذي يحمل عنوان “سالو دموعي”.

ونشرت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة، مجموعة من الصور التي توثق كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة، مرفوقة بتعليق جاء فيه :”سالو دموعي اليوم الأول”.

وجدير بالذكر أن إيمان بطمة لجأت مؤخرا إلى عالم اليوتيوب، حيث أضحت تتقاسم مع متابعيها العديد من اللحظات رفقة أسرتها الصغيرة.

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