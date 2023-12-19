مراقبة الأسعار.. ضبط 15 ألف مخالفة و عقوبات في حق المتورطين

هبة بريس ـ اقتصاد

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن السلطات قامت هذا العام بمجهودات كبيرة لمحاربة ظاهرة غلاء الأسعار و المضاربة في أثمنة عدد من المواد الاستهلاكية.

و أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية في مداخلة لها يمجلس النواب أنه تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع إنذارات.

و شددت فتاح العلوي على أن الحكومة صارمة و لن تسمح بالتلاعب بالأسعار و الإضرار بمصالح و قدرة المواطنين الشرائية، حيث تم تعبئة جميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، لافتة إلى أن وزارة الداخلية أضافت، هذه السنة، أكثر من مائة مراقب للحد من التلاعبات في الأسعار.

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