سطات.. العطش يُخيم على دواوير ومؤسسات تعليمية بجماعة امزورة

2023-12-18 / 16:47
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محمد منفلوطي_هبة بريس

لازالت العديد من الدواوير التابعة لجماعة امزورة بدائرة سطات تعيش على وقع العطش بسبب انقطاع خدمات الماء الصالح للشرب منذ ثلاثة أيام تقريبا، لأسباب تجهلها الساكنة المتضررة، مما يتطلب تدخلا عاجلا لمعالجة هذا الوضع الذي لازال قائما إلى حد كتابة هذه السطور.

هذا الانقطاع طال حتى بعض المؤسسات التعليمية وبعض الدواوير بجماعة امزورة كأولاد داوود الكرايم والسدرة وغيرها، الأمر الذي ولّد لدى الساكنة وحتى تلاميذ وأطر المؤسسة التعليمية حالة من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية.

مصادرنا، أكدت أن الأعطاب في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب أضحت السمة البارزة، تعرف بين الفينة والأخرى ارتباكا وانقطاعات متكررة، تجعل من المواطنين يعمدون على جلب المياه من أماكن بعيدة، أو يعتمدون على ادخار جزء منها في براميل تحسبا الانقطاعات المفاجئة التي تجرى دائما دون إذن مسبق.

فعلى الرغم من الاتصالات المتواصلة وسيل المقالات التي تناولت الموضوع ذاته، إلا أن واقع الحال يثبت بالملموس أن تدبير هذا القطاع بالعالم القروي يعرف بعض الاختلالات التي تتطلب معالجتها، مع ضرورة إخبار المواطنين بموعد الانقطاعات حتى لا يعيشون على وقع العطش، وهي رسالة للجهات الوصية على القطاع للتحرك لوضع حد لهذا المشكل الذي بات العنوان الأبرز بهذه المنطقة بين الفينة والأخرى.

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