إسبانيا.. اعتقال عمال في مطار بعد اختفاء أمتعة ثمينة من حقائب المسافرين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية في بيان يوم الجمعة إلقاء القبض على 14 عاملا في أحد المطارات الرئيسية للسياح للاشتباه في سرقتهم لأغراض من حقائب السفر المسجلة.

وذكر البيان أن الشرطة صادرت أشياء مسروقة تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.2 مليون دولار) من مجموعة من الموظفين في أكبر مطار في تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية.

ويتعامل مطار تيتيريفي الجنوبي مع نحو 11 مليون مسافر سنويا أغلبهم من السياح الأوروبيين الباحثين عن المناخ اللطيف بالجزر الواقعة قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.

وقال بيان الشرطة إن التحقيق بدأ بعد تزايد شكاوى المسافرين بشأن الأشياء المفقودة من أمتعتهم.

وذكرت قوات الأمن أن السرقات وقعت أثناء وضع الأمتعة في مخزن الطائرة، حيث يقوم اللصوص المزعومون بفتح الحقائب بالقوة وأخذ الأشياء الثمينة وإغلاقها مرة أخرى.

وأشارت في بيانها إلى أن السلطات صادرت 29 ساعة يد فاخرة و120 قطعة مجوهرات، و22 هاتفا خلويا وأجهزة إلكترونية متنوعة.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بهم قد باعوا أشياء أخرى عديدة عبر الإنترنت أو لمتاجر محلية

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