إسبانيا.. اعتقال عمال في مطار بعد اختفاء أمتعة ثمينة من حقائب المسافرين

2023-12-15 / 22:55
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية في بيان يوم الجمعة إلقاء القبض على 14 عاملا في أحد المطارات الرئيسية للسياح للاشتباه في سرقتهم لأغراض من حقائب السفر المسجلة.

وذكر البيان أن الشرطة صادرت أشياء مسروقة تقدر قيمتها بنحو مليوني يورو (2.2 مليون دولار) من مجموعة من الموظفين في أكبر مطار في تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية.

ويتعامل مطار تيتيريفي الجنوبي مع نحو 11 مليون مسافر سنويا أغلبهم من السياح الأوروبيين الباحثين عن المناخ اللطيف بالجزر الواقعة قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.

وقال بيان الشرطة إن التحقيق بدأ بعد تزايد شكاوى المسافرين بشأن الأشياء المفقودة من أمتعتهم.

وذكرت قوات الأمن أن السرقات وقعت أثناء وضع الأمتعة في مخزن الطائرة، حيث يقوم اللصوص المزعومون بفتح الحقائب بالقوة وأخذ الأشياء الثمينة وإغلاقها مرة أخرى.

وأشارت في بيانها إلى أن السلطات صادرت 29 ساعة يد فاخرة و120 قطعة مجوهرات، و22 هاتفا خلويا وأجهزة إلكترونية متنوعة.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بهم قد باعوا أشياء أخرى عديدة عبر الإنترنت أو لمتاجر محلية

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سلطات غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي

سلطات غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي

2023-12-15 / 21:57
Photo of العثور على شاب بريطاني مفقود بعد 6 سنوات في بلد آخر

العثور على شاب بريطاني مفقود بعد 6 سنوات في…

2023-12-15 / 21:14
Photo of استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف اسرائيلي

استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف…

2023-12-15 / 19:53
Photo of إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بشظايا جراء قصف إسرائيلي

إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بشظايا جراء قصف إسرائيلي

2023-12-15 / 15:35
Photo of السينغال.. القضاء يسمح لمعارض مسجون بالترشح للرئاسة

السينغال.. القضاء يسمح لمعارض مسجون بالترشح للرئاسة

2023-12-15 / 12:00
Photo of جريمة بشعة تهز الجزائر.. شاب يق.تل والده وجاره بـ”ساطور”

جريمة بشعة تهز الجزائر.. شاب يق.تل والده وجاره بـ”ساطور”

2023-12-15 / 10:08
Photo of بايدن: أريد من إسرائيل التركيز على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة

بايدن: أريد من إسرائيل التركيز على كيفية إنقاذ أرواح…

2023-12-14 / 23:02
Photo of رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف “الإبادة الجماعية” في غزة-

رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف “الإبادة الجماعية” في…

2023-12-14 / 19:09
Photo of اعتقالات في أوروبا بتهمة الانتماء لحماس والتخطيط لهجمات

اعتقالات في أوروبا بتهمة الانتماء لحماس والتخطيط لهجمات

2023-12-14 / 18:20
Photo of انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة

انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة

2023-12-14 / 17:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق