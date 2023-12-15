السينغال.. القضاء يسمح لمعارض مسجون بالترشح للرئاسة

2023-12-15 / 12:00
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قررت المحكمة العليا في داكار، الخميس، إعادة المرشح السنغالي المعارض عثمان سونكو إلى القائمة الانتخابية، في خطوة من شأنها أن تتيح له الفرصة من جديد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.

وأيد القضاء حكما صدر في أكتوبر الماضي، سمح بموجبه لسونكو الذي تم شطبه من القوائم الانتخابية بعد الحكم عليه بالسجن في قضية أخلاقية، بالترشح لمدة عامين، وفقا لوسائل إعلام سنغالية.

وسيكون أمام صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان السنغالي والقابع حاليا في السجن، وحتى 26 ديسمبر الجاري، الوقت من أجل تقديم ملف ترشحه للرئاسة.

واعتبر أحد محامي المعارض السنغالي أن الحكم يعد بمثابة “انتصارً كبير للقانون والديمقراطية في السنغال”، فيما رحب أنصاره الذي اجتمعوا في المحكمة بالقرار وتلقوه بحالة من الابتهاج وهتفوا للمعارض.

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