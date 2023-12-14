عقب وفاة والدها.. سحر الصديقي تستأنف تصوير مسلسلها الجديد

2023-12-14 / 17:54
القسم الفني: هبة بريس

أستأنفت الفنانة المغربية سحر الصديقي تصوير أعمالها الفنية و ذلك عقب أيام قليلة على وفاة والدها.

ونشرت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “فوق السلك” الذي يتم تصويره حاليا بمدينة مراكش.

وجدير بالذكر أن سحر الصديقي فجعت الاسبوع المنصرم بوفاة والدها بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان.

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