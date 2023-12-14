مديونة .. ميلاد جمعية طبية تضم أطباء القطاع الخاص والعام

2023-12-14 / 15:42
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هبة بريس

انعقد يوم الخميس 23 نونبر، بدار الشباب تيط مليل، الجمع العام التاسيسي لجمعية أطباء مديونة وهي جمعية تضم أطباء القطاع الخاص والعام اضافة الى الدكاترة الصيادلة وأطباء الأسنان في القطاعين معا ، حيث ستعمل الجمعية على تحقيق اهداف عديدة ومنها المساهمة في التكوين المستمر للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة في المجال الطبي وغيره وكذلك تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في تنمية العرض الصحي باقليم مديونة من خلال القوافل الطبية وغيرها .

وتم خلال الجمع العام المصادقة على القانون الاساسي ومناقشة مجموعة نقط تهم الساحة الصحية و انتخاب الدكتور عمر حنيف رئيسا للجمعية وتمثلية خيرة من اطباء القطاع العام والخاص في مكتب الجمعية .

تجدر الإشارة أن الجمعية منفتحة على كل الطاقات العاملة بالقطاع الصحي بالاقليم التي تحمل نفس الاهداف وتسعى لخدمة المنطقة في هذا المجال.

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