فضيحة جديدة ببلاد تبون.. الجزائر تطبع عملة نقدية طبق الأصل لعملة مغربية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
فضيحة جديدة ببلاد تبون و شنقريحة و جنرالات العسكر المتحكمين في قصر المرادية، و ما أكثر فضائحهم التي من فرط عددها أصبح الجزائريون الأحرار يتحاشون ذكر جنسيتهم أمام “البراني” حتى لا يسخروا منهم.
الفضيحة هاته المرة مصدرها بنك الجزائر، حيث تفتقت عبقرية مسؤولي النظام المالي ببلاد تبون ليصكوا عملة نقدية معندية منقوش عليها مشروع مغربي هو الأكبر من نوعه في العالم و هو مشروع الطاقة النظيفة باعتماد الرياح و الشمس.
و المثير للسخرية و الشفقة أكثر من أصحاب القرار في بلاد الكابرانات هو أن العملة النقدية الجديدة هي نسخة طبق الأصل لعملة مغربية أصدرها بنك المغرب قبل مدة.
ويتعلق الأمر بقطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة دنانير جزائرية، والتي تحمل على إحدى وجوهها رسما يشبه تماما رسما للطاقات المتجددة التي تم إصدارها من قبل بنك المغرب قبل مدة في القطعة النقدية من فئة 20 سنتيما.
و لأننا لن نجد أفضل من تعاليق مواطنيها لننقل لكم ردود الأفعال الخاصة بهذا الموضوع، فقد علق الناشط الجزائري وليد كبير، على فضيحة بنك الجزائر بالقول: “هي صورة طبق الأصل لقطعة نقدية مغربية من فئة 20 سنتيم أصدرها بنك المغرب الشهر المنصرم، يعني كوبي كولي، معناه بنك الجزائر راه ينقل من بنك المغرب .. أين هو الإبداع؟ ثم أين هي أصلا مزارع الطاقة الريحية بالجزائر؟!”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لا أرى اي تشابه بين القطعتين و الجزائر لديها مشاريع طاقة ريحية
الله يشافيهم من مرض نفسي و المزمن لهم المغرب
لا حول ولا قوة الا بالله
Wch ay haja darnaha khas yediroha ta homa hahaha
Llah yahdihom wsf rah li fihom yakfihom
Belad 3ndhom ta haja Marina fiha
يا أمة ضحكت من جعلها الأمم.
أولا نحن و الجزائريون إخوة مسلمون. فأصلحوا بين أخويكم.
ثم ثانيا، كلانا في الصفوف الخلفية بين الأمم، فمن العار أننا تطبع على نقودنا شيئا لا نملكه و لا يمثلنا سواء ثقافة أو صناعة.
تكنولوجيا الطاقات المتجددة كلها نستوردها و يأتي من يركبها لنا، فمن العار ألا نجد ما نفتخر به على نقودنا إلا هذا. لو كنا نصنع لوحة شمسية أو مروحية لحق لنا الحديث.
أفيقوا من النوم، و كفى من هذه المقالات التي لا تزيدنا إلا تخلفا.
بدل البحث عن القيم المشتركة و العمل على إثرائها، و بدل حث الشعوب على العلوم و تحقيق النهضة، تضيعون الوقت كصحفيين في هذه الترهات، ألهذا درستم و تكونتم و في هذا تضيعون أقلامكم؟
ثم أنتم مسؤولون عن كتاباتكم أمام خالقكم، فتفكروا هل هذه المقالات تنفعكم أو تكون عليكم وبالا.
انهم اخوة ينقلون منا و ننقل منهم و لا ضرر في ذلك. العدو هم الصهاينة و الامبريالية الجديدة. كفى من تشتيت الامة بسبب الافكار الصبيانية.
انهم اخوة ينقلون منا و ننقل منهم و لا ضرر في ذلك. العدو هم الصهاينة و الامبريالية الجديدة. كفى من تشتيت الامة بسبب الافكار الصبيانية.