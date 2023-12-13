أمين بلمزوقية.. مخترع مغربي تربع على عرش ابتكارات عالمية بإيطاليا

هبة بريس _ ع الباز

شكلت سنة 2023، محطة مهمة لعدد من المواهب المغربية، التي تألقت في مجالات عدة، مشكلة نموذجا مثاليا للطموح والإصرار على التألق، مع خفوت ضوء سنة 2023 نسلط الضوء على موهبة مغربية تلألأت في سماء التألق على المستوى الدولي .

حصد الجوائز في المسابقات الدولية، أضحى اختصاصا مغربيا في كل المجالات، لكن لهذا اللقب الذي حصده المبتكر أمين بلمزوقية، طعم خاص لدى المغاربة، شاب بمقومات علمية مذهلة وقدرة كبيرة على الابتكار، بعد ترقب طويل توج بلمزوقية بلقب أفضل مخترع بإيطاليا ، رئيس الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي (IFAI)، بجائزة شخصية السنة للاستدامة والتميز الممنوحة من قبل مؤسسة الإبتكار الإيطالية وجمعية صحفيي دول البحر الأبيض المتوسط.

احتضنت العاصمة الإيطالية روما، فعاليات هذا الحدث الدولي، حيث تم تتويج عدد من الشخصيات إلى الجانب المغربي بلمزوقية.

وكان المخترع المغربي وهو دكتور في مختبر البحث في علوم الحاسوب بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، قد تمكن من التتويج بميدالية وشهادة تقدير في المسابقة المنظمة من قبل الفيديرالية الدولية لجمعيات المخترعين لإختراعه بوابة التعقيم للسيارات والأفراد بطريقة اتوماتوكية في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وهذه البوابة يمكن ربطها بنظام معلوماتي الذي تم تطويره مؤخرا، يسمى تطبيق الدليل الشامل “كوفيد 19″.

بالإضافة إلى إمكانية تجهيزها بكاميرات حرارية ومرئية عالية الدقة مرتبطة بهذا النظام المعلوماتي. ويعتبر بلمزوقية من أبرز المخترعين المغاربة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ سبق أن فاز في العديد من المسابقات ذات الصلة بجوائز مرموقة لعل أبرزها درع التميز وميداليتين ذهبيتين و أخرى فضية عن ثلاث اختراعات ثورية.

كما فاز بالجائزة الخاصة للجمعية العالمية والإختراعات و البراءة الفكرية التي يقع مقرها في تايوان.

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