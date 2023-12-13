أزمة التعليم.. المدير الاقليمي بمكناس يناشد بالعودة إلى الأقسام

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه المدير الإقليمي للتعليم بمكناس “محمد الغوري” رسالة إلى نساء ورجال التعليم ناشدهم فيها بالعودة إلى أقسامهم.

ونشر المدير الإقليمي على الصفحة الرسمية للمديرية الإقليمية قصاصة قال فيها: ” السيدات الأستاذات الفضليات و السادة الأساتذة الأفاضل “، أتوجه إليكم في هذه اللحظة باسمي الخاص و باسم جميع تلميذات و تلاميذ ربوع الوطن و أسرهم، ففلذات أكبادنا كلها شوق و ترقب لعودتكم إلى فصولكم الدراسية عرفانا بجميلكم و إدراكا لأهمية رسالتكم المقدسة في تنوير عقولهم و تهذيب نفوسهم باعتبارهم ناشئة اليوم و جيل الغد الذي سيحمل مشعل تنمية هذا الوطن الحبيب و أيضا باعتبار أن التعليم أولوية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية”.

وأضاف المتحدث بالقول: ” إن حيوية المجتمع مستقاة من حيوية الفصول الدراسية و بفضلكم ترتقي الأمم في سلم المجد، و لا مراء أن تقدم هذه الأمم مقترن بأدواركم الطلائعية في التربية و التعليم، مع كل مشاعر الود و الاحترام”.

هذا ويواصل رجال ونساء التعليم اضراباتهم على الرغم من الاتفاق الأخير الذي جرى بين الحكومة والنقابات التعليمية والذي بموجبه تم اقرار زيادة عامة في أجور أسرة التعليم بمبلغ شهري حدد في 1500 درهم، يُصرف على دفعتين ابتداء من فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025، ناهيك عن زيادات أخرى لفئات أخرى تماشيا والمهام التي تقوم بها…

هذا ويسود ترقب مشوب بالحذر من المستقبل الضبابي التي تعيشه الساحة التعليمية في ظل مرحلة حساسة ودقيقة، والسنة الدراسية ماضية في طريقها، حيث هناك تخوفات مشروعة لدى فئات عريضة واسعة من أبناء هذا الوطن العزيز خوفا من ضياع أبنائهم وحرمانهم من زمنهم المدرسي، ويأمل كثيرون أن تنتصر الروح الوطنية، وينتصر صوت الحكمة، وتفتح أبواب الأمل ويلج الصغار قبل الكبار حجرات الدراسة للجلوس أمام أساتذتهم…

ويذكر، أنه في الوقت الذي برمجت فيه الحكومة والنقابات التعليمية المتحاورة، يوم الخميس المقبل كموعد لمواصلة سلسلة الاجتماعات التقنية من أجل الانكباب على حلحلة مطالب الشغيلة التعليمية خاصة تلك التي ليس لها آثار مالية، ( يذكر في ذات الوقت)، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم (25 تنسيقية)، قد أعلن عن خوض إضراب جديد لمدة أربعة أيام ابتداء من الأربعاء المقبل، مؤكدا “رفضه الكلي للنظام الأساسي الجديد” الذي أعلنت الحكومة عن تجميده و”تشبته بالزيادة في الأجور بنسبة 100٪”، معلنا عن رفضه جملة وتفصيلا لهذه المخرجات وتأكيده على مواصلة النضال والصمود مع دعوة الشغيلة التعليمية إلى تجسيد البرنامج النضالي المعلن عنه في البيان الصادر يوم 9 دجنبر 2023.

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