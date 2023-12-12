محاكمة “البوصيري ومن معه”…”تأجيل”ورفض للسراح المؤقت

2023-12-12 / 22:24
0
هبة بريس _ فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد القادر البوصيري، البرلماني عن مدينة فاس من حزب الإتحاد الإشتراكي، ومن معه من متهمين إلى غاية 02 يناير 2024، بسبب تخلف المصرحين عن الحضور إلى الجلسة.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري والمتابعين معه حضوريا بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر في ملف ما يعرف بقضية “الفساد السياسي”.

المتهمون المعنيون يتابعون من أجل تهم ثقيلة “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، إلا أن تخلف 13 شاهدا عن الحضور بدون عذر، وثلاثة شهود آخرين بعذر، كان سببا في تأجيل الجلسة .

وقررت المحكمة في آخر الجلسة، رفض طلب الدفاع تمتيع البرلماني البوصيري ومن معه بالسراح المؤقت واستمرار اعتقالهم بسجن “بوركايز”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

رسالة أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي من فوق فراش المرض

2023-12-12 / 23:08
Photo of “جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

“جنايات الجديدة” تدين “البيدوفبل البيضاوي” ب20 سنة سجنا نافذا

2023-12-12 / 22:42
Photo of فاس …اعتقال برلماني استقلالي ورئيس جماعة مولاي يعقوب

فاس …اعتقال برلماني استقلالي ورئيس جماعة مولاي يعقوب

2023-12-12 / 21:05
Photo of صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول النمو الديمغرافي والخصوبة

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى كسر خرافات حول…

2023-12-12 / 20:02
Photo of رغم الزيادة في اجور الاساتذة .. مدارس سوس والصحراء مغلقة

رغم الزيادة في اجور الاساتذة .. مدارس سوس والصحراء…

2023-12-12 / 18:49
Photo of مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

مدونة الأسرة ..” التقدم والاشتراكية ” يريدها زوجة واحدة

2023-12-12 / 18:35
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “عبد الحفيظ القادري”

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم “عبد الحفيظ القادري”

2023-12-12 / 18:26
Photo of “نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

“نقابة” تؤكد رفضها لمخرجات اتفاق” 10 دجنبر “وتصفه بالشارد

2023-12-12 / 18:11
Photo of لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة من “الدعم المباشر”

لقجع: أزيد من مليون أسرة تسجلت في منصة الاستفادة…

2023-12-12 / 17:30
Photo of سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

سطات.. درك أولاد سعيد يُضيِّق الخناق على مُروجي المخدرات

2023-12-12 / 17:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق