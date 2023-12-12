محاكمة “البوصيري ومن معه”…”تأجيل”ورفض للسراح المؤقت

هبة بريس _ فاس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد القادر البوصيري، البرلماني عن مدينة فاس من حزب الإتحاد الإشتراكي، ومن معه من متهمين إلى غاية 02 يناير 2024، بسبب تخلف المصرحين عن الحضور إلى الجلسة.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري والمتابعين معه حضوريا بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر في ملف ما يعرف بقضية “الفساد السياسي”.

المتهمون المعنيون يتابعون من أجل تهم ثقيلة “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، إلا أن تخلف 13 شاهدا عن الحضور بدون عذر، وثلاثة شهود آخرين بعذر، كان سببا في تأجيل الجلسة .

وقررت المحكمة في آخر الجلسة، رفض طلب الدفاع تمتيع البرلماني البوصيري ومن معه بالسراح المؤقت واستمرار اعتقالهم بسجن “بوركايز”.

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