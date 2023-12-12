لقجع: تتويج لاعبين ومدربين مغاربة بجوائز الكاف هو “فوز للمملكة وشعبها”

هبة بريس - الرباط

لم يفوت عدد من المستشارين البرلمانيين الحاضرين بجلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يومه الثلاثاء، فرصة تواجد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع لتقديم التهاني بمناسبة تتويج عدد من اللاعبين والمدرب المغربي بجوائز “الكاف”.

لقجع رحب بتهاني البرلمانيين، قبل يرد بالقول “نشكركم على تهانئهم للاعبين والمدربين المغاربة الذي فازوا بمختلف الجوائز البارحة.”

وأكد لقجع على أن هذا التتويج بمثابة فوز للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك بنظرته الاستراتيجية وفوز للشعب المغربي لأنه كانه كان دائما وراء هذا الفريق، مشيرا الى أنها بداية مسار ستوصل الشباب المغربي الى القمة في القريب العاجل.

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