سناء عكرود تزيل الستار عن فيلمها “ميوبيا”

2023-12-12 / 11:13
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القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية سناء عكرود عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن عرض فيلمها الذي يحمل عنوان “ميوبيا”، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ونشرت الفنانة المغربية “تيزر” عملها الجديد عبر ذات المنصة، مرفوقة بتعليق جاء فيه :“فيلم “ميوبيا” قِصَر نظر” متاح الآن على قناتي باليوتوب، سيبدأ عرضه الأول خلال دقائق..كونوا في الموعد”.

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة : “هذا الفيلم كتب وأنتج خصيصا من أجل الساكنة القروية المقصية، ومن أجل إيصال صوتها عاليا، سيناريو واخراج: سناء عكرود، انتاج: la maison du scénario، سناء عكرود.

وأضافت :”تشخيص كل من غزلان الادريسي، فاطمة بوجو، قدس جندل ، محمد عياد، حميد النيدر، نبيل عاطف، سناء عكرود، فرجة ممتعة”.

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