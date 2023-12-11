المغرب يشرع في التنقيب عن الهيدروجين بالصحراء المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرع المغرب رسميا في البحث و التنقيب عن الهيدروجين الطبيعي في باطن الأرض و بالأخص في مناطق الصحراء المغربية.

و في هذا الصدد، كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن المغرب شرع في البحث الفعلي عن الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض ليصبح الدولة الثانية في العالم التي تقوم بهذا الأمر بعد سلطنة عمان.

و أوضح ذات المصدر أنه قد تم الشروع في تقدير إمكانيات المناطق المستهدفة بأشغال غاز الهيدروجين، والتحضير بالتعاون مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة لإجراء أنواع مسح متعدد يشمل السطحية والاهتزازية ثنائية وثلاثية الأبعاد.

المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن أكد كذلك أن عمليات التحري على الهيدروجين الطبيعي في كل المناطق ذات الأهمية مستمرة، و قد برزت نتائج مرضية و مشجعة في المرحلة الأولى مما دفع عددا من الشركات العالمية الخاصة لتقديم عروض شراكة عديدة مع المغرب ما زالت في طور الدراسة.

هذا و تجدر الإشارة إلى الهيدروجين الطبيعي، يعتبر على نطاق واسع، عنصرا أساسيا في تحول الطاقة، ويمكن أن يحل محل البنزين في السيارات والكيروسين في الطائرات، مما يساهم في توفير الطاقة دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

*الصورة من الأرشيف

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp