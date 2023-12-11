سلا.. إيقاف شخص بحوزته كمية من الأقراص المخدرة و”الكوكايين”

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة سلا، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 2400 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، فضلا عن 24 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 60 غراما من مخدر الشيرا، حيث تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.

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