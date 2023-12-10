الحكومة تتفق مع النقابات على زيادة 1500 درهما في أجور الأساتذة

2023-12-10 / 18:20
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هبة بريس - الرباط

توصلت الحكومة اليوم الأحد الى اتفاق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، على زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة .

ووقع الاتفاق الى جانب عزيز أخنوش رئيس للحكومة، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة.

جدير بالذكر أن التنسيق النقابي للأساتذة المضربين دعا الى إضراب جديد الاسبوع المقبل لمدة 4 ايام .

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