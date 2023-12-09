الحوثيون يعلنون حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل
هبة بريس - وكالات
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.
وحذر الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في كلمة مصورة “جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل”.
وقال “إذا لم يدخل غزة ما تحتاجه من الغذاء والدواء ستصبح جميع السفن بالبحر الأحمر المتجهة لموانئ إسرائيل هدفا لقواتنا المسلحة أيا كانت جنسيتها”.
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6 تعليقات
جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل
Machaellah 3lih
لا حول ولا قوة إلا بالله
تبارك الله سي يحيى سريع
حاجة مزيانة دارها الحوثيون
سيروا الله يعزكم، بعزكم لاخوانكم، شي مخلودين يقولوا لك راهم شيعيين، لقاوا فيكم الخير يأيها السنيين، ملي تكون مواضيع خاوية كلهم يطلوا علينا بأقوالهم، حرام حرام، اينهم الآن….. قالوا ليهم اسكتوا الان غير محتاجين لكم، أخرسم الله هؤلاء المسميان بعلماء…أطفال ونيسائهم يموتون وبنسبة لم تحصل في تاريخ البشرية….