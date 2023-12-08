أساتذة التعليم الثانوي يشلون المدارس لـ4 أيام
قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023.
كما قرر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس المقبل ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بلاغ للمجلس الوطني ردا على ما اعتبر “تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية”.
وأكد البلاغ أن هذه التوقيفات تضرب “عرض الحائط مبادئ الدستور، وتخفي عجز الوزارة وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي”.
واتهم المجلس الوطني الوزارة الوصية بـ”التضليل عبر ما سمي بالدعم التربوي وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين”.
وسجل البلاغ ذاته أن” الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”.
وأوضح المصدر ذاته “استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة”، مذكرا “عموم الأستاذات والأساتذة بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصيفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
L’annee scolaire n’en est plus une !Autrement dit si on termine cette annee quelke serait la valeur du bac pour pour les eleves qui veulent integrer les ecoles ou les facultes etrrangeres ? Quelke valeur aura ce bac pour ceux qui veulent integrer les classes prepas ?
ما لا يؤخد بالنضال يؤخد بمزيد من النضال
تحية نضالية
لماذا لم يتم التنسيق مع مختلف التنسيقيات ..تريدون تشتيت التنسيق الوطني .
الله ياخذ فيكم الحق أساتذة آخر زمان بدون حس وطني
نتمنى من صاحب الجلالة ان يتدخل. الحكومة عاجزة في حل هذا المشكل. والضحية هم التلاميذ العمومي. أما الخصوصي حدث ولا حرج في اقسامهم
لقد درسنا ايام الزمن الجميل بدون ساعات اضافية وكنا في مستوي عالي بحيث كنا نتفوق علي الطلبة امثالنا في الديار الفرنسية.تحية كبيرة لكل اساتذتنا العمالقة منهم من رحمة الله عليهم ومن لازال علي قيد الحياة حفظهم الله .والسلام.