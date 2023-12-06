المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024

2023-12-06 / 20:02
4
هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.

وهمّت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

وفي هذا الإطار، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، ويتعلق بـ”حذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية”، الذي حظي برفض الحكومة، معللة ذلك بكون “مستوى الضريبة على الاستهلاك بخصوص المواد البترولية، التي هي إجراء متعارف عليه في المغرب، هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للدول التي لا تنتج البترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تضريب هذه المواد يخضع لمنطق ولإجراءات أخرى مرتبطة بسياسة محاربة التلوث.

من جهة أخرى، دعا المستشارون البرلمانيون، تفاعلا مع المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وفي الاتجاه ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة “إعادة النظر في الضريبة على الدخل لتمكين ذوي المداخيل القليلة والمتوسطة من الاستفادة من هذا الإصلاح وضمان توازن نسبي”.

وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة العدالة الاجتماعية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية والدستورية، وذلك انسجاما مع توجه تكريس الدولة الاجتماعية.

وفي معرض تفاعله مع مقترحات المستشارين البرلمانيين، قال السيد لقجع إن “إحداث المناصب المالية يخضع لمجموعة من التدقيقات وفي مقدمتها عدد مناصب الموظفين المحالين على التقاعد في كل قطاع والحاجيات المعبر عنها خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون”، معتبرا أن” الأساسي أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 الف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية … ” .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد في وقت لاحق جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وفد زامبي يزور العيون للاستفادة من التجربة المغربية في القطاع الفلاحي

وفد زامبي يزور العيون للاستفادة من التجربة المغربية في…

2023-12-05 / 14:47
Photo of الـFIMASUCRE تحصل على دعم مالي إضافي لفائدة فلاحي السلسلة السكرية

الـFIMASUCRE تحصل على دعم مالي إضافي لفائدة فلاحي السلسلة…

2023-12-05 / 11:11
Photo of الإمارات تستثمر في مينائي الداخلة والناظور وخط الغاز المغرب – نيجيريا

الإمارات تستثمر في مينائي الداخلة والناظور وخط الغاز المغرب…

2023-12-05 / 09:50
Photo of المغرب والإمارات يتفقان على ربط مراكش بطنجة عبر “البراق” في 3ساعات

المغرب والإمارات يتفقان على ربط مراكش بطنجة عبر “البراق”…

2023-12-05 / 09:17
Photo of الملك والرئيس الإماراتي يترأسان مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم

الملك والرئيس الإماراتي يترأسان مراسم تبادل العديد من مذكرات…

2023-12-04 / 18:55
Photo of سفر المغاربة إلى الخارج .. في إتجاه بلوغ رقم إنفاق قياسي

سفر المغاربة إلى الخارج .. في إتجاه بلوغ رقم…

2023-12-04 / 18:16
Photo of مجلس المنافسة: عقوبات تنتظر شركات المحروقات في حال لم تحترم التزاماتها

مجلس المنافسة: عقوبات تنتظر شركات المحروقات في حال لم…

2023-12-04 / 18:01
Photo of توقيع اتفاقية تعاون بين “البريد بنك ” و”بريد كاش” و”صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار”

توقيع اتفاقية تعاون بين “البريد بنك ” و”بريد كاش”…

2023-12-04 / 17:20
Photo of هذه أهم الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات في عهد الملك محمد السادس

هذه أهم الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات في عهد…

2023-12-04 / 11:54
Photo of الرياض .. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 15 لمفاوضات الخدمات الجوية بمشاركة المغرب

الرياض .. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 15 لمفاوضات الخدمات…

2023-12-03 / 22:06

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق