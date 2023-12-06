الناظور .. تفكيك شبكة للهجرة السرية والإتجار بالبشر

2023-12-06 / 17:53
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسلوان، التابعة لجهوية الناظور، من تفكيك شبكة مكونة من سبعة أشخاص، متخصصة في الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

وحسب مصادر محلية، أن عناصر الدرك الملكي قامت بتوقيف أحد عناصر الشبكة قبل أن تفضي عمليات البحث إلى توقيف باقي المتورطين، هم وسيطان وخمسة منظمين، من بينهم شخص يشكل موضوع بحث لدى مصالح الأمن في قضايا تتعلق بالتهجير والاتجار بالبشر، وأن العملية أسفرت عن حجز سيارتين تستعملان في نقل المرشحين للهجرة السرية، إضافة إلى هواتف نقالة ومبالغ مالية يفترض أن تكون من عائدات عمليات التهجير، كما أبرز ذات المصدر أن المرشحين للهجرة السرية، الذين تم توقيفهم وينحدرون من إقليم النّاظور، أفادوا خلال التّحقيق معهم أنّهم يدفعون مبالغ مالية تتراوح بين 10 و13 مليون سنتيم لأفراد الشبكة مقابل تهجيرهم إلى الضفة الأخرى.

ولا يزال البحث جاريا في هذه القضية، فيما لا يزال العنصر الثامن من أفراد الشّبكة، وهو مالك الزورق المطاطي المستعمل في التهجير، في حالة فرار، فيما تم تم وضع جميع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال باقي أطوار التحقيق وتوقيف جميع المتورطين.

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