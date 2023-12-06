بعد رفض أساتذة التعاقد.. الحكومة تلجأ لطلبة معاهد التكوين لتقديم دروس الدعم

2023-12-06 / 16:14
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

رفضت تنسيقيات أساتذة التعاقد تقديم دروس الدعم للتلاميذ خلال العطلة المدرسية بمبرر عدم استجابة الحكومة لملفها المطلبي رغم تجميد النظام الأساسي للتعليم.

هذا الرفض الذي آثار حفيظة أولياء أمور التلاميذ، باعتبار أن أبناءهم ليسوا دروعا و لا أكباش فداء لتحقيق مطالب الأساتذة، دفع الحكومة لبحث طرق أخرى تفاديا لمزيد من الهدر المدرسي.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن الأكاديميات الجهوية قررت الاعتماد على الطلبة الذين يتلقون تكوينا عاليا في معاهد التربية و التكوين رغم عدم استكمالهم لفترة التكوين و التدريب المحددة في ثلاث سنوات.

و قررت الأكاديميات الجهوية اعتماد الأساتذة الجدد المقبلين على التخرج، و خاصة الذين قضوا سنتين و أكثر في المعاهد العليا للتربية و التكوين لتقديم دروس دعم إضافي للتلاميذ خلال العطلة المدرسية.

و لقيت هاته الخطوة استحسانا من طرف أمهات و أباء و أولياء أمور التلاميذ باعتبارها ستخفف من نسبة هدر الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المستمرة للأساتذة منذ بداية الموسم الدراسي.

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‫8 تعليقات

  6. على من تكدبون. أساتذة المعاهد يتضامنون مع الاساتدة المزاولين ولم يقبلوا. اصلا هناك بعض الشعب لايوجد عدد كافي من الاساتدة متل الكهرباء الميكانيك الاقتصاد الفيزياء …..

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  8. ههههه ما حشمتوش . أنا بعيني شفت قسم ديال الدعم فيه أربعة التلامذ من اصل 30 تقريبا

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