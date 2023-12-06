الـPPS يطالب الحكومة بتقديم عرض مقنع لنساء ورجال التعليم

2023-12-06 / 10:39
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هبة بريس - الرباط

طاَلَبَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بالإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.

و دعا الحزب عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.

وأعرب المكتبُ السياسي عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.

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