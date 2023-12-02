ماكرون: “القضاء على حماس قد يجرّ حربا تمتد لـ10 سنوات”

2023-12-02 / 17:48
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هبة بريس - وكالات

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل السبت من أن هدفها المعلن بـ”القضاء بالكامل” على حركة حماس قد يجرّ حربا تمتد “عشر سنوات”.

وقال أنه سيتوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس قد تفضي إلى وقف إطلاق النار.

و دعا ماكرون، إلى “مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار” في قطاع غزة الذي يتعرض مجددا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في دبي، نقلا عن “فرانس برس”، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، “من الواضح جدا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكل محور العديد من النقاشات، مشيرا إلى أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين”.

واعتبر أن “هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ولجعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها”.

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