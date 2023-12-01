بعد سنة من الغياب.. نادال يعلن عودته لملاعب التنس

2023-12-01 / 15:05
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الإسباني رافائيل نادال، يوم الجمعة، عودته إلى ملاعب التنس من خلال مشاركته في دورة بريزبين مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له “بعد مرور عام من دون أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر من خلال دورة بريزبين (الأسترالية) في الأسبوع الأول من يناير”.

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وتراجع في التصنيف العالمي في الوقت الحالي إلى المركز الـ663.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

إلياس شاعر يكشف أسباب إستبعاده من المنتخب المغربي

2023-12-01 / 15:03
Photo of رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة الوداد الرياضي

رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة…

2023-12-01 / 12:46
Photo of الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأهل إلى الدور القادم

الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأهل إلى الدور القادم

2023-11-30 / 23:01
Photo of الفوتسال.. المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يتوج بدوري حيضر ألييف الودي

الفوتسال.. المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يتوج بدوري…

2023-11-30 / 22:52
Photo of حمد الله يساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الخليج

حمد الله يساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام…

2023-11-30 / 21:12
Photo of إنتخاب رئيس جديد لنادي حسنية أكادير

إنتخاب رئيس جديد لنادي حسنية أكادير

2023-11-30 / 20:57
Photo of الإصابة تحرم الوافد الجديد على المنتخب المغربي من المشاركة في “الكان”

الإصابة تحرم الوافد الجديد على المنتخب المغربي من المشاركة…

2023-11-30 / 19:16
Photo of الرجاء الرياضي يفوز بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية الإفريقية

الرجاء الرياضي يفوز بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية الإفريقية

2023-11-30 / 17:33
Photo of حكيم زياش ينافس على جائزة أوروبية مهمة

حكيم زياش ينافس على جائزة أوروبية مهمة

2023-11-30 / 14:54
Photo of “الوينرز” تتخلى عن الناصيري.. أهم مراكز الخصاص في الميركاتو هو الرئيس

“الوينرز” تتخلى عن الناصيري.. أهم مراكز الخصاص في الميركاتو…

2023-11-30 / 14:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق