بعد سنة من الغياب.. نادال يعلن عودته لملاعب التنس

هبة بريس - وكالات

أعلن الإسباني رافائيل نادال، يوم الجمعة، عودته إلى ملاعب التنس من خلال مشاركته في دورة بريزبين مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.

وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له “بعد مرور عام من دون أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر من خلال دورة بريزبين (الأسترالية) في الأسبوع الأول من يناير”.

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وتراجع في التصنيف العالمي في الوقت الحالي إلى المركز الـ663.

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