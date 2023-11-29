مضيق_فنيدق..ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ يناشدون الأستاذة لإستئناف عملهم

2023-11-29 / 22:12
نجلاء مزيان: هبة بريس

ثمن ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ على مستوى المديرية الإقليمية المضيق الفنيدق الجهود التي يبدلها مختلف المتدخلين في الشأن التربوي من أجل إنهاء فترة الإحتقان التي عرفتها المؤسسات التعليمية و هدر الزمن المدرسي الذي يعاني منه التلاميذ بسبب استمرار إضراب الأساتذة.

و خلال إجتماع تم عقده اليوم الأربعاء 29 نونبر بمقر عمالة المضيق ترأسه عامل الإقليم بحضور كل من المدير الاقليمي لقطاع التربية الوطنية و ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ومدراء المؤسسات التعليمية، استبشر ممثلوا جمعيات آباء و أولياء التلاميذ خيرا باستجابة الحكومة لمطالب النقابات التعليمية و فتح حوار معها.

وفي المقابل دعوا الأساتذة للتفاعل الإيجابي مع هذه المستجدات واستئناف العمل داخل الفصول الدراسية تأدية للرسالة النبيلة التي يحملونها وحفاظا على المصلحة العليا للتلاميذ.

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