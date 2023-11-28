هبة بريس _ الرباط

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، في جلسة عقدتها زوال اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، تأجيل محاكمة البرلماني البوصيري ومن معه للمرة الثالثة ، المتابعين في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس، إلى غاية 12 دجنبر المقبل.

و أفادت مصادر الموقع ، أنه تم تغريم الشهود الغائبين ب 3000 درهم عن غيابهم، و سيحضرون في الجلسات القادمة بأمر من النيابة العامة.

و قد تم تقديم المتهمين المتابعين في حالة اعتقال البالغ عددهم 11، واثنين من المتابعين في حالة سراح، وبعد التحقق من هوياتهم، تم الإستماع إلى ملتمسات هيئة دفاعهم، قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى غاية 12 من الشهر المقبل.

و تتابع النيابة العامة البرلماني البوصيري من حزب الاتحاد الاشتراكي ومن معه بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بــ “تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال

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