تحرير 30 أسير فلسطيني جلهم من النساء والأطفال

2023-11-28 / 22:26
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هبة بريس

أفرجت إسرائيل عن مجموعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

وتضم مجموعة الأسرى 15 امرأة، بعضهن من القصر، و15 طفلا، يبلغ أصغرهم من العمر 14 عاما.

وهذه المجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين هي الأحدث ضمن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتم تمديد الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي وكان من المقرر في البداية أن تستمر أربعة أيام، ليومين إضافيين بموجب الشروط التي تم التفاوض عليها سابقا

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