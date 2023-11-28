لفتيت: “حافلات النقل الحضري كانت في مستوى لا يليق ببلادنا”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن حافلات النقل الحضري السابقة كانت لا تليق ببلادنا.

وقال لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “باش نكونو صريحين، حافلات بلادنا كنعرفهوم.. الحافلات اللي كانو مستواهوم لا يليق ببلدنا”.

اليوم، يضيف الوزير، دخلنا فمرحلة ايجاد شركات قابلة أن تقوم بهذا العمل في جو صالح وباستثمارات مهمة، مشيرا الى أن مدن الرباط والدار البيضاء، أصبحت هناك حافلات من الطراز العالي، ومشددا على أن الهدف هو تعميم هذا النوع من الحافلات والجودة في الخدمات التي تليق بالمواطنين.

وتابع الوزير قائلا ,”الجودة كتسوى الفلوس،”مسترسلا بالقول :” فالدار البيضاء تم استثمار 700 حافلة استثمرت بها الشركة بالنصف والصندوق بالنصف الاخر، واليوم يوميا جماعة الدار البيضاء ملزمة بتقديم اكثر من مليون درهم للحفاظ على هذا المستوى.”

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