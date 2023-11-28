تنظيم الهجرة السرية يجر شخصين للاعتقال بآسفي

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 27 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و47 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وذلك لفائدة 15 مرشحا جرى ضبطهم بداخل منزلين بمدينة أسفي.

وقد أظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي أسفي والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.

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