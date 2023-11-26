“أزمة التعليم” ..أخنوش يؤكد حرص الحكومة على الجلوس والحوار مع النقابات

2023-11-26 / 20:43
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هبة بريس - الرباط

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة فاس مكناس، أمس السبت بفاس، أن الحكومة تراهن على خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتعليم ترقى إلى مستوى طموحات الأساتذة والتلاميذ.

وأكد عزيز أخنوش خلال الكلمة ذاتها حرص الحكومة على مواجهة التحديات، والجلوس للحوار مع النقابات المعنية لتجاوز الإكراهات، ومناقشة النقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي الجديد .

ويتواصل الاحتقان بالمنظومة التعليمية، بسبب النظام الأساسي، بالرغم من الدعوات المتكررة لوقف الإضراب والعودة إلى الأقسام ضمانا لحق التلاميذ في التمدرس.

ووعدت الحكومة الأساتذة بفتح حوار مستمر مع النقابات التعليمية بشأن هذا النظام والنقاط العالقة الأخرى، حيث تم تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة ستسهر على الحوار مع رجال ونساء التعليم قصد الوصول إلى حلول عملية للاشكالات المطروحة.

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