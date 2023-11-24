ميكلسن : أشكر جلالة الملك محمد السادس على تكريمي

2023-11-24 / 21:54
هبة بريس _ ثقافة وفنون

انطلقت اليوم الجمعة 24 نونبر 2024، الدورة الـ20 من فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، الذي أعرب عن امتنانه لمنظمي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

وتوجه الأخير بالشكر لجلالة الملك محمد السادس، والأمير مولاي رشيد على هذا التكريم، وقال إنها “لحظة افتخار كبير، وأنه سيحتفظ بالنجمة الذهبية للمهرجان بكل اعتزاز”.

ويعتبر ميكلسن من أشهر الممثلين ليس فقط في الدنمارك بل في الدول الاسكندنافية، ويعتبر النجم الذي ترشح أربع مرات لجائزة الأوسكار، كما أنه حاصل على السعفة الذهبية لأحسن ممثل في مهرجان كان، أن مراكش سنحت له بلقاء أحد أبطال طفولته.

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