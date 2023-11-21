الفوتسال.. المنتخب المغربي يفوز وديا على ليبيا

تفوق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره المنتخب الليبي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 بمركب محمد السادس بسلا في مباراة ودية.

و تندرج هذه المباراة الإعدادية ضمن استعدادات أبناء المدرب هشام الدكيك للإستحقاقات المقبلة.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من إدريس الرايس الفني، بلوح محمد، عثمان بومزو، إدريسي عثمان (هدفان) وأمزال اسماعيل.

وسيخوض المنتخبين المغربي والليبي مباراة ودية ثانية يوم الخميس المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم.

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