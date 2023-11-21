برشيد.. تجمعات سكانية تطالب بثبيت صلاة الجمعة بمسجد دوارهم

2023-11-21 / 12:33
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

توصلت هبة بريس، بمراسلة مذيلة بالعديد من التوقيعات لمواطنين ومصلين من ساكنة دوار الصواكة جماعة لحساسنة إقليم برشيد وجهوها إلى المندوب للشؤون الإسلامية ببرشید، طالبوا من خلالها بالموافقة على أداء صلاة الجمعة بمسجد الرحمان الذي يوجد بمحاداة سكناهم.

والتمس الموقعون على العريضة من الجهات المختصة، الموافقة والسماح لهم بإقامة صلاة الجمعة بمسجد الرحمان الكائن بدوار الصواكة جماعة الحساسنة إقليم برشيد، ذلك أنه قريب من ساكنة الدوار علما أن من بينهم عدة أشخاص مسنين ومرضي وأطفال ونساء لا يستطعن الذهاب بعيدا لأداء هذه الفريضة خصوصا الأيام الممطرة وغيرها على حد تعبير المراسلة.

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