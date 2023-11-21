تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام إيران

تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام إيران

2023-11-21 / 11:49
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كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة سعيد شيبا، عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه الثلاثاء 21 نونبر 2023 منتخب إيران برسم ثمن نهائي كأس العالم التي تجرى أطوارها بإندونيسيا.

واختار سعيد شيبا الدخول بالتشكيلة التالية:

1- طه بنغوزيل
2- حمزة كتون
3- فؤاد الزهواني
4- أيوب شيخون
5- عبد الحميد ايت بودلال
7- أنس العلوي
13- سيف الدين شلاغمو
15- نوفل الحناش
17- عبد الحميد معالي
18- محمد الحموني
20- محمد أمين كتيبة
فيما سيكون في دكة الاحتياط كل من:
6- مهدي اكومي
8- آدم بوفندار
9- نسيم عزاوزي
10- عمران نزيه
11- زكرياء وزان
12- حمزة جليد
14- ياسر العيساتي
16- أيمن النائر
19- إسماعيل البختي
21- محمد أمين الزرهوني

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