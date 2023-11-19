الحوثيون يعلنون اختطاف سفينة شحن إسرائيلية

2023-11-19 / 15:28
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثي” اختطاف سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات على بيان لها بأنها سوف تستهدف جميع السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.

وتظهر بيانات مرور السفن في البحر الأحمر آخر مكان معروف للسفينة قبالة سواحل السعودية، وتتجه نحو سواحل اليمن.

وفي أول تعليق إسرائيلي، قال جيش الاحتلال إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر خطير عالميا.

في وقت سابق، دعا المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، عبر قناة الجماعة على “تليغرام”، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وكان زعيم جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثي”، عبد الملك الحوثي، تعهد قبل أيام بمواصلة الهجمات على الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال في كلمة بثها التلفزيون: “عيوننا مفتوحة للرصد الدائم، والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.

وتابع موضحا بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر من باب المندب على التهريب والتمويه، ولا يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه

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