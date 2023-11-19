قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس

هبة بريس _ متابعة

انتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، عجز المجتمع الدولي كبح العدوان الإسرائيلي على غزة

وخلال مؤتمر صحافي عقده المسؤول القطري في الديوان الأميري مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تحدث آل ثاني مطولاً حول الجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحلال، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه الإجراء اللازم لوقف الحرب

وأكد آل ثاني أن انجاز اتفاق للإفراج عن أسرى تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل قبل أكثر من شهر، يتوقف على قضايا “بسيطة”و”لوجستية”.

وقال إن “التحديات المتبقية في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر، فهي لوجستية وعملية أكثر”.

وأضاف “أعتقد أنني الآن أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد الناس بأمان إلى منازلهم”.

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