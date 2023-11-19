قطر : تحديات “بسيطة” متبقية في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس

2023-11-19 / 14:45
0
هبة بريس _ متابعة

انتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، عجز المجتمع الدولي كبح العدوان الإسرائيلي على غزة

وخلال مؤتمر صحافي عقده المسؤول القطري في الديوان الأميري مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تحدث آل ثاني مطولاً حول الجرائم المرتكبة من قبل سلطات الاحلال، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه الإجراء اللازم لوقف الحرب

وأكد آل ثاني أن انجاز اتفاق للإفراج عن أسرى تحتجزهم حماس منذ هجومها على إسرائيل قبل أكثر من شهر، يتوقف على قضايا “بسيطة”و”لوجستية”.

وقال إن “التحديات المتبقية في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر، فهي لوجستية وعملية أكثر”.

وأضاف “أعتقد أنني الآن أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد الناس بأمان إلى منازلهم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “السويد” أول بلد أوروبي خال من التدخين

“السويد” أول بلد أوروبي خال من التدخين

2023-11-19 / 14:10
Photo of مسؤولة بالاتحاد الافريقي..المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة

مسؤولة بالاتحاد الافريقي..المغرب رائد في مجال الطاقات المتجددة

2023-11-19 / 12:23
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين 20 نونبر

2023-11-19 / 12:04
Photo of ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ملك الأردن يحذر من “انفجار” المنطقة مع استمرار الحرب…

2023-11-19 / 11:57
Photo of “القسام” تعلن قت__ ل جنود إسرائيليين من مسافة صفر

“القسام” تعلن قت__ ل جنود إسرائيليين من مسافة صفر

2023-11-19 / 11:43
Photo of تحقيق : مروحيات الاحتلال قصفت المحتفلين في مستوطنة بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر

تحقيق : مروحيات الاحتلال قصفت المحتفلين في مستوطنة بغلاف…

2023-11-19 / 10:38
Photo of اليوم 44 .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

اليوم 44 .. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على…

2023-11-19 / 09:20
Photo of تجربة ثانية..صاروخ “ستارشيب” ينفجر بعد اطلاقه فوق المحيط

تجربة ثانية..صاروخ “ستارشيب” ينفجر بعد اطلاقه فوق المحيط

2023-11-18 / 22:24
Photo of الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

2023-11-18 / 21:55
Photo of بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا الى السودان

بعد إبعاده من طرف تبون ..تعيين لعمامرة مبعوثا أمميا…

2023-11-18 / 21:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق