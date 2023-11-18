مستخدمان منجلا.. طفلان يقتلا.ن شابا في بريطانيا

2023-11-18 / 11:06
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هبة بريس - وكالات

مثل صبيان يبلغان من العمر 12 عاماً متهمين بقتل شاب يبلغ 19 عاماً، أمام محكمة بريطانية الجمعة في قضية جديدة مرتبطة بجرائم القتل بالسلاح الأبيض، وهي ظاهرة تتفاقم بشكل حاد في المملكة المتحدة.

وعند مثولهما أمام قاض في محكمة برمنغهام، اكتفى الصبيّان بتأكيد هويتهما التي لا يمكن الكشف عنها لأسباب قانونية.

وألقت الشرطة القبض عليهما في منزلهما الثلاثاء بتهمة طعن شون سيساهاي مساء الاثنين في مدينة ولفرهامبتون بوسط إنكلترا.

وانتقلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، ولاحظت وفاة الشاب. كما اتُهم الصبيان بحيازة منجل.

وأوضح محاموهما أن الفَتَيان أنكرا الوقائع، وأوضح لهما القاضي أنهما سيبقيان رهن الاحتجاز في مركز للأحداث حتى الجلسة المقبلة المقرر عقدها الاثنين.

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