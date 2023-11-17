حيار: تمكين النساء في صلب البرنامج الحكومي

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، مساء الخميس بإفران، أن التمكين للنساء وتعزيز ريادتهن في صلب البرنامج الحكومي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بوضعية المرأة.

واستعرضت حيار، في كلمة بمناسبة ندوة القيادة الدولية لرابطة المرأة في الهندسة EEE Women in Engineering International Leadership Summit التي تنظمها جامعة الأخوين بتعاون مع رابطة النساء الرائدات، المكتسبات المهمة التي حققتها المرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز الولوج لسوق الشغل.

وسجلت الوزيرة أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز ولوج النساء لكل مجالات التنمية، لاسيما التكنولوجيا، مشيرة إلى أنه تم خلال السنتين الماضيتين إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تهدف إلى بلورة استراتيجية “عادلة وشاملة” بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والهيئات المنتخبة بمختلف جهات المملكة.

كما سلطت حيار الضوء على المشاريع الجاري تنفيذها من قبل الوزارة للنهوض بالتمكين للنساء، مشيدة على وجه الخصوص بنجاح برنامج “جسر التمكين والريادة”.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يجسد إرادة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل من خلال مواكبتهن وتكوينهن على المستوى الجهوي، بهدف تحسين كفاءاتهن في المجال المقاولاتي وتقليص الفوارق الاجتماعية.

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