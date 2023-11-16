إسبانيا.. سانشيز ينال ثقة البرلمان لتشكيل حكومة جديدة
هبة بريس
فاز رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتصويت على الثقة في البرلمان الخميس ما يبقيه على رأس الحكومة في إسبانيا لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، حسبما أعلنت رئيسة مجلس النواب.
وأيد رئيس الوزراء الاشتراكي 179 نائبًا، أي الأغلبية المطلقة بعدما كسب الأصوات السبعة لحزب “معًا من أجل كاتالونيا” (خونتس بير كاتالونيا) الانفصالي برئاسة كارليس بوتشيمون، مقابل منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين يثير انقسامات في البلاد.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
ثقة ملغمة بنسبة تفاوت 6 اصوات. والشارع اللذي لن يسكت لاعطاءه وعود بالعفو عن الانفصاليين الكاطللان. لكن الحقيقة تقال وهو احترام الدستور وتطبيق القانون رغم انضمام القضاة للمظاهرات.