لقجع: “المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هم محور كل إصلاح”

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، على أن الحكومة بدأت مسلسل الإصلاح بالقطاعات الأساسية التي تتلائم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية.

وقال لقجع في مداخلته بجلسة مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية، بمجلس النواب، يومه الاربعاء، “لنتفق جميعا على أن المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هم محور كل إصلاح”

وأضاف لقجع قائلا “صلح كيما بغيتي أي حاجة أخرى، ايلا مكانوش هادو كيشتغلو فظروف حسنة ميمكنش نواصلو المسار”.

وبالتالي، يسترسل المسؤول الحكومي، “ماشي ليوما حيت كاين اختلاف مرتبط بالنظام الاساسي نقولو بلي مقاربة اصلاح التعليم خداتش بعين الاعتبار القانون الاطار، وبأنه كان خصنا نرجعو الحوار المجتمعي، بالعكس الحوار المجتمعي كان ممتد لسنوات وتوج بالقانون الاطار اللي جا للبرلمان والحكومة من واجبها تنزيل هاد القانون وتحمل مسؤوليتها.” يؤكد لقجع

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 1 10