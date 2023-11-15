لقجع: “المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هم محور كل إصلاح”
أكد الوزير المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، على أن الحكومة بدأت مسلسل الإصلاح بالقطاعات الأساسية التي تتلائم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية.
وقال لقجع في مداخلته بجلسة مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية، بمجلس النواب، يومه الاربعاء، “لنتفق جميعا على أن المعلم والأستاذ والطبيب والممرض هم محور كل إصلاح”
وأضاف لقجع قائلا “صلح كيما بغيتي أي حاجة أخرى، ايلا مكانوش هادو كيشتغلو فظروف حسنة ميمكنش نواصلو المسار”.
وبالتالي، يسترسل المسؤول الحكومي، “ماشي ليوما حيت كاين اختلاف مرتبط بالنظام الاساسي نقولو بلي مقاربة اصلاح التعليم خداتش بعين الاعتبار القانون الاطار، وبأنه كان خصنا نرجعو الحوار المجتمعي، بالعكس الحوار المجتمعي كان ممتد لسنوات وتوج بالقانون الاطار اللي جا للبرلمان والحكومة من واجبها تنزيل هاد القانون وتحمل مسؤوليتها.” يؤكد لقجع
18 تعليقات
و ما محل المهندس من الاعراب
مابقينا فهمنا والو منكم سيدي الوزير كل واحد منكم كيخرج لنا بتصريح مختلف عن الاخر ،المهم عندنا هو اسقاط النظام الاساسي لانه نظام مجحف ثم نطلب زيادة ترد للاستاذة كرامته
كل واحد كيدير اخدمتو السيد الوزير.
من مول الخبز والحرفيين الصناعة والنقل وزيد وزيد
lakja3 on t’aime bien reste dans le football et sort de ce gouvernement qui a fait des massacre les pommes de terre 10 dh tomates pareil gasoil 15 dh ou il va ce gouvernement les gens font tout pour quitter le pays réfléchissez bordel
من هو انفع للبلاد المونديال بميزانيته الضخمة ام التعليم الذي يرهن مستقبل الاجيال ؟
لا باينة في النظام الأساسي، سير قراه مرة أخرى و آجي نحلل ا هذا الكلام الجميل الذي تحاولون به قولة الشعب المغربي
فلوس كرة القدم موجودة وبالملايير وبلا حساب وفلوس المعلمين معندكومش حاذك غير فالكرة أين كفاءتك في العدالة الاجرية
المغاربة فخورين بسي لقجع رجل بارع اقتصادي لكن فقط عندما يتعلق الأمر بكرة القدم والمونديال والجامعة اما عندما يتعلق الأمر بانصاف عماد المجتمع ( رجال التعليم وهياة التدريس بالخصوص) فلا وجود له ولا ميزانية له وتنتصب الكوارتز كورونا الزلزال اوكرانيا حرب الخليج كل كوارث الدنيا لكن عندما يتعلق الأمر بالكبار بقدرة قادر الصنبور يفتح على مصراعيه المغاربة فطنوا بكم وايام الغفلة راحت الاهتمام يجب ان يكون لمن يشتغل بالميدان لا بالمكتب
حين نقارن حوالة رجل التعليم مع باقى الحالات الموظفين الآخرين نلاحظ ان حوالة رجلو نساء التعليم هى ابخس حوالة فى الوظيفة العمومية
الممرض والأستاذ والطبيب هم القلب النابض لمهن المغرب الاكثر طلبا ..
على الحكومة سحب النظام الاساسي وإعطاء الحقوق للأستاذة وتنتهي هذه المهزلة التي شغلت الرأي العام ..
موظفوا الصحة و الاساتذة موظفون عموميون تحت قانون الوظيفة العمومية ويجب إنصافهم..
الإصلاح يجب ان يشمل كذالك القطاع الخاص المتضرر الاكثر..
نتمنى اعطاء لكل ذي حق حقه..
يجب كذالك مراعاة ساعاة العمل اليومية القطاعين الخاص والعام..
هناك زيادات تروج في الأفق تقدر 2500 لكل الأساتذة فذالك يثقل الميزانية العامة للدولة..
الوزراء كل يوم يخرجون بتصاريح مختلفة .نتمنى أن يصب إصلاحهم في كلمة واحدة..
الحكومة عليها أن تسرع في اصلاح التعليم والصحة ..