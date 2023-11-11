إيطاليا..ترحيل مهاجر مغربي قام بتحطيم محتويات كنيسة

2023-11-11 / 20:30
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أقدم مواطن مغربي مقيم بإيطاليا، على دخول الكنيسة الأبرشية لمدينة “اليساندريا”، التابعة ترابيا لمنطقة “البيومنتي”، وقام بتحطيم خمس تماثيل وعدد من المتعلقات بتزين الكنيسة، بينما كان يردد صارخا آيات قرآنية.

ووفقا لمصادر مطلعة فقد كانت الأبرشية فارغة أثناء تعرض محتوياتها للعمل التخريبي، كما استعان ذات مهاجر مغربي بقطعة حديدية كسر بواسطتها كل ما صادف أمامه، ومن بين ما تضرر تتواجد لوحات رخامية مزيفة وأخرى خشبية، وهي تجهيزات تدخل ضمن الإرث الثقافي والحضاري والديني لمقاطعة “اليساندريا ” وهو ما خلف جوا من الرعب والهلع في صفوف المتعبدين بالكنيسة ووفق المصادر ذاتها،كاميرات مراقبة الكنيسة، رصدت المعطى وأبلغت الأمنيين الذين تنقلوا لاعتقال المغربي الذي يقطن بالمدينة.

وعليه قررت المصالح الأمنية الإيطالية بتعليمات المدعي العام للجمهورية ترحيل مهاجر مغربي الذي قام اقتحام كنيسة وتخريبها

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