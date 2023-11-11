استئنافية مكناس توزع 79 سنة سجنا نافذة على قا.تلي صاحب محطة وقود
وزعت هيئة الحكم باستئنافية مكناس، مساء أول أمس الخميس، 79سنة سجنا نافذة على مرتكبي جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها تاجر يدعى (س.أ) والبالغ من السن 69 سنة، تمت وفاته في اليوم الموالي للحادث بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل متأثرا بجروح غائرة على مستوى الرأس يوم 14 نونبر 2020.
وبحسب مصادر “هبة بريس” تعود تفاصيل هذه الواقعة، عندما خرج الراحل كعادته في الصباح لصلاة الفجر بالمسجد التابع لمشروعه محطة التزود بالوقود، وفاجأه أحد جيرانه المسمى (هـ. هـ) والبالغ من العمر 24 سنة، وانهال عليه بالضرب بواسطة عصا بمختلف أنحاء جسمه وأرداه على الأرض في حالة غيبوبة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة قضت بـ 25 سنة سجنا نافذة في حق المتهم الأول (ه ـ ه) يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، و25 سنة سجنا نافذة في حق المتهمة الثانية (خ ـ ق) توجد رهن الاعتقال الاحتياطي، و25 سنة سجنا نافذة في حق المتهم الثالث (ح ـ أ) يوجد في حالة سراح، وسنتين سجنا نافذة في حق المتهم الرابع (ل ـ ق) يوجد في حالة سراح، والمتهم الخامس والأخير (أ ـ د) بما تخفيف الحكم من 10سنوات سجنا نافذة إلى سنتين سجنا نافذة.
9 تعليقات
القاتل يقتل
قابل للتخفيض لا محال
الذي يقتل يعدم
اللهم ان هذا منكر
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
إنا لله وإنا إليه راجعون
وبعيد يجي العفو الملكي ويخرج وكأنه لم يفعل جريمة
مغربي من كندا .
قال تعالى :
و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
– ماذا سيقع لو طبقت أحكام الإعدام في بلدنا الحبيب و الذي تفشت فيه الجرائم و الفساد من كل الأنواع ؟
– ماذا يقع لو طبق شرع الله على الزاني و السارق و القاتل و و و ؟
مازالت هناك أحكام الإعدام في بعض ولايات الأمريكية . فماذا وقع ؟ لا شيء .
كل اولئك الذين يرفضون حكم الإعدام ، لم يكتووا بنار و حرقة فراق أقاربهم بمثل هذه الطرق : القتل و تشويه الجثت وووو .
لو عاشوها لوجدتهم داخل البرلمان يصرخون بكل قواهم بتنفيذ حكم الإعدام . ففاقد الشيء لا يعطيه طبعا .
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اين الاعدام:
قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
تبا لجمعيات حقوق المهرطقين