طنجة..7 سنوات سجنا لشاب سطا على مبلغ مالي من والده

2023-11-10 / 18:43
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ادانة شاب بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهمة السطو على مبلغ مالي كبير من محل تجاري في ملكية والده.

المتهم ، جرى اعتقاله سابقا بعد التحقيق في اختفاء 90 مليون سنتيم من محل تجاري يشتغل فيه، وهو في ملكية والده، وقد تبين أنه هو من سطا على ذلك المبلغ حيث قضت المحكمة بتعويض قيمته 40 ألف درهم، لفائدة المتضرر، مع إرجاع المال المسروق من طرف المدان.

وبالرغم من ادعاء المدان انه كان تحت تأثير مخدر تناوله في كوب قهوة بايعاز من أحد معارفه، الا ان هيئة المحكمة لك تقتنع وقضت في حقه بالسجن النافذ .

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