الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية

2023-11-08 / 21:16
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، إسقاط مسيرة أمريكية، فوق أجواء المياه الإقليمية اليمنية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان مقتضب “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية (إم كيو 9) أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية”.

وأشار سريع إلى أن “ذلك يأتي ضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي”.

وأضاف “تم إسقاطها بالسلاح المناسب. و‏إن القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية”.

وتابع المتحدث العسكري الحوثي “أن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني”

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