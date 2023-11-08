جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام و الاتصال ترفض التحريض ضد الرمضاني

2023-11-08 / 18:35
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هبة بريس _ الرباط

دخلت “جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال” على خط “التشهير والتجريح والكراهية” الذي طال الصحافي المغربي رضوان الرمضان، خلال مسيرة نظمت بطنجة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وعبرت الجمعية أعلاه ، وفق بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه عن “تضامنها مع الزميل رضوان الرمضاني”، مؤكدة أن “حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة لجميع الأطراف، وألا يتم التضييق عليها؛ بل وجب حمايتها”.

وعليه؛ تسجل الجمعية “رفضها لهذا النوع من المواقف المحرضة، التي تعتبر سابقة خطيرة تخفي وراءها رغبة بعض الجهات في تكميم الأفواه التي لا تتفق معها، تحت ذريعة التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

“وإذ تدعو الجمعية إلى تثمين الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الأخر، وعدم الانسياق وراء موجات استغلال عواطف المتظاهرين والحشود في هذه الظرفية، من أجل تأليب الناس، لأن الوضع يمكن أن يزيغ عن السكة ويتجاوز التشهير والسب، إلى المس بالسلامة الجسدية للأشخاص؛ فإنها تسجل أسفها لانحراف مسيرة تضامنية ‏إلى مناسبة لكيل ‏اتهامات تمس كرامة وانتماء صحفيين مغاربة”، يوضح البلاغ التضامني للجمعية المذكورة.

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