مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة

2023-11-08 / 10:15
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هبة بريس

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2296 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 1786 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 أكتوبر إلى 5 نونبر 2023.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و765 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و87 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و687 غرامة صلحية.

وسجل المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و236 ألفا و700 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و690 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و87 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 956 مركبة.

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‫5 تعليقات

  3. شكرا لرجال الشرطة والدرك الملكي على هذه المخالفات لتكون عبرة لغيرهم من المواطنين ..

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  5. اضحى المواطن محاصر من طرف هءه الاجهزة.كيلومتر واحد و تجد فيه 3سدود درك و شرطة لدرجة ان السائقين اضحوا تحت الحصار.كثرة البراجات في الطرقات و عند مداخل المدن و القرى و كاننا في غزة او في حرب لبنان .انها دولة المخزن بامتياز.

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