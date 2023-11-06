طليق بلقيس : ” لم أندم على قرار الطلاق”

2023-11-06 / 18:32
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القسم الفني: هبة بريس

كشف رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف طليق الفنانة بلقيس فتحي، عن تبعات قرار الانفصال عنها، وعلاقته بابنه بعد فترة طويلة من طلاقه.

وقال سلطان في لقاء تلفزيوني على شاشة “روتانا خليجية”: “لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله، بالطبع لا أحد يسعد للطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة”.

وأضاف سلطان: “ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة”. 

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